PolyPup 價格 (PUP)

USD

PolyPup (PUP) 實時價格圖表

$0.146228
$0.146228$0.146228
-0.10%(1D)

今天 PolyPup (PUP) 的價格

今天 PolyPup (PUP) 的實時價格爲 0.146209 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PUP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PolyPup 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.32 USD
- PolyPup 當天價格變化爲 -0.21%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PolyPup (PUP) 價格表現 USD

今天內，PolyPup 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000316583816801
在過去30天內，PolyPup 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0049827880
在過去60天內，PolyPup 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0119761985
在過去90天內，PolyPup 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00732860332821147

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000316583816801-0.21%
30天$ -0.0049827880-3.40%
60天$ -0.0119761985-8.19%
90天$ +0.00732860332821147+5.28%

PolyPup (PUP) 價格分析

PolyPup 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.144483
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$ 0.147065
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$ 289.33
$ 289.33$ 289.33

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-1.94%

PolyPup (PUP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 38.32
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什麼是PolyPup (PUP)

PolyPup Finance is a new DeFi project on Polygon featuring a deflationary token model with a maximum supply of 31,000 PUP tokens.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

PolyPup (PUP) 資源

官網

大家還在問：關於 PolyPup (PUP) 的其他問題

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PUP 兌換爲當地貨幣

1 PUP 兌換 AUD
A$0.2339344
1 PUP 兌換 GBP
0.1169672
1 PUP 兌換 EUR
0.14036064
1 PUP 兌換 USD
$0.146209
1 PUP 兌換 MYR
RM0.64185751
1 PUP 兌換 TRY
5.22989593
1 PUP 兌換 JPY
¥22.71649233
1 PUP 兌換 RUB
14.40889695
1 PUP 兌換 INR
12.65438895
1 PUP 兌換 IDR
Rp2,358.20934727
1 PUP 兌換 PHP
8.5386056
1 PUP 兌換 EGP
￡E.7.33822971
1 PUP 兌換 BRL
R$0.85678474
1 PUP 兌換 CAD
C$0.21054096
1 PUP 兌換 BDT
17.7497726
1 PUP 兌換 NGN
227.03187311
1 PUP 兌換 UAH
6.14370218
1 PUP 兌換 VES
Bs8.333913
1 PUP 兌換 PKR
Rs40.73675158
1 PUP 兌換 KZT
75.48185834
1 PUP 兌換 THB
฿4.93747793
1 PUP 兌換 TWD
NT$4.80004147
1 PUP 兌換 CHF
Fr0.1315881
1 PUP 兌換 HKD
HK$1.13896811
1 PUP 兌換 MAD
.د.م1.46209