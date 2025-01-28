PolyCub 圖標

PolyCub 價格 (POLYCUB)

USD

PolyCub (POLYCUB) 實時價格圖表

$0.00278567
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+0.40%(1D)

今天 PolyCub (POLYCUB) 的價格

今天 PolyCub (POLYCUB) 的實時價格爲 0.00278567 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。POLYCUB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PolyCub 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.70 USD
- PolyCub 當天價格變化爲 +0.45%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PolyCub (POLYCUB) 價格表現 USD

今天內，PolyCub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，PolyCub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004811289
在過去60天內，PolyCub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000109047
在過去90天內，PolyCub 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001236977801791273

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.45%
30天$ -0.0004811289-17.27%
60天$ +0.0000109047+0.39%
90天$ +0.0001236977801791273+4.65%

PolyCub (POLYCUB) 價格分析

PolyCub 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00275655
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$ 0.00279003
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$ 3.9
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-0.08%

+0.45%

-3.23%

PolyCub (POLYCUB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.70
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什麼是PolyCub (POLYCUB)

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PolyCub (POLYCUB) 資源

官網

大家還在問：關於 PolyCub (POLYCUB) 的其他問題

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POLYCUB 兌換爲當地貨幣

1 POLYCUB 兌換 AUD
A$0.0044292153
1 POLYCUB 兌換 GBP
0.002228536
1 POLYCUB 兌換 EUR
0.0026463865
1 POLYCUB 兌換 USD
$0.00278567
1 POLYCUB 兌換 MYR
RM0.0122290913
1 POLYCUB 兌換 TRY
0.0995877025
1 POLYCUB 兌換 JPY
¥0.4336173922
1 POLYCUB 兌換 RUB
0.2712406879
1 POLYCUB 兌換 INR
0.2410161684
1 POLYCUB 兌換 IDR
Rp44.9301550001
1 POLYCUB 兌換 PHP
0.1629895517
1 POLYCUB 兌換 EGP
￡E.0.1400077742
1 POLYCUB 兌換 BRL
R$0.0164075963
1 POLYCUB 兌換 CAD
C$0.0040113648
1 POLYCUB 兌換 BDT
0.3397124565
1 POLYCUB 兌換 NGN
4.3055036953
1 POLYCUB 兌換 UAH
0.1169702833
1 POLYCUB 兌換 VES
Bs0.15599752
1 POLYCUB 兌換 PKR
Rs0.7768119362
1 POLYCUB 兌換 KZT
1.4396063993
1 POLYCUB 兌換 THB
฿0.0942113594
1 POLYCUB 兌換 TWD
NT$0.0917878265
1 POLYCUB 兌換 CHF
Fr0.002507103
1 POLYCUB 兌換 HKD
HK$0.0216725126
1 POLYCUB 兌換 MAD
.د.م0.0277731299