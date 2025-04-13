Polter 圖標

Polter 價格 (POLTER)

USD

Polter (POLTER) 實時價格圖表

$0.03149775
$0.03149775$0.03149775
+4.00%(1D)

今天 Polter (POLTER) 的價格

今天 Polter (POLTER) 的實時價格爲 0.03149775 USD。目前其市值爲 $ 2.62M USD。POLTER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Polter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Polter 當天價格變化爲 +4.01%
- 其循環供應量爲 83.13M USD

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Polter (POLTER) 價格表現 USD

今天內，Polter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00121382
在過去30天內，Polter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2861329251
在過去60天內，Polter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1957898880
在過去90天內，Polter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.027558025914384726

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00121382+4.01%
30天$ +0.2861329251+908.42%
60天$ +0.1957898880+621.60%
90天$ +0.027558025914384726+699.49%

Polter (POLTER) 價格分析

Polter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03002017
$ 0.03002017$ 0.03002017

$ 0.03456553
$ 0.03456553$ 0.03456553

$ 1.81
$ 1.81$ 1.81

-0.14%

+4.01%

-56.19%

Polter (POLTER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

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83.13M
83.13M 83.13M

什麼是Polter (POLTER)

Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.

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Polter (POLTER) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Polter (POLTER) 的其他問題

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POLTER 兌換爲當地貨幣

1 POLTER 兌換 VND
807.63380775
1 POLTER 兌換 AUD
A$0.0500814225
1 POLTER 兌換 GBP
0.02393829
1 POLTER 兌換 EUR
0.02771802
1 POLTER 兌換 USD
$0.03149775
1 POLTER 兌換 MYR
RM0.139220055
1 POLTER 兌換 TRY
1.19439468
1 POLTER 兌換 JPY
¥4.5202421025
1 POLTER 兌換 RUB
2.619982845
1 POLTER 兌換 INR
2.70754659
1 POLTER 兌換 IDR
Rp524.962290015
1 POLTER 兌換 KRW
44.7409789875
1 POLTER 兌換 PHP
1.801041345
1 POLTER 兌換 EGP
￡E.1.61520462
1 POLTER 兌換 BRL
R$0.184576815
1 POLTER 兌換 CAD
C$0.043466895
1 POLTER 兌換 BDT
3.8191021875
1 POLTER 兌換 NGN
50.075752905
1 POLTER 兌換 UAH
1.3011720525
1 POLTER 兌換 VES
Bs2.23634025
1 POLTER 兌換 PKR
Rs8.8127554725
1 POLTER 兌換 KZT
16.24401963
1 POLTER 兌換 THB
฿1.0542296925
1 POLTER 兌換 TWD
NT$1.0195821675
1 POLTER 兌換 AED
د.إ0.1155967425
1 POLTER 兌換 CHF
Fr0.0255131775
1 POLTER 兌換 HKD
HK$0.2441075625
1 POLTER 兌換 MAD
.د.م0.29229912
1 POLTER 兌換 MXN
$0.639404325