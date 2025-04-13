Polter 價格 (POLTER)
今天 Polter (POLTER) 的實時價格爲 0.03149775 USD。目前其市值爲 $ 2.62M USD。POLTER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Polter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Polter 當天價格變化爲 +4.01%
- 其循環供應量爲 83.13M USD
在獲取 MEXC 上從 POLTER兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 POLTER 價格信息的首選平台。
今天內，Polter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00121382。
在過去30天內，Polter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2861329251。
在過去60天內，Polter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1957898880。
在過去90天內，Polter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.027558025914384726。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00121382
|+4.01%
|30天
|$ +0.2861329251
|+908.42%
|60天
|$ +0.1957898880
|+621.60%
|90天
|$ +0.027558025914384726
|+699.49%
Polter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.14%
+4.01%
-56.19%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 POLTER 兌換 VND
₫807.63380775
|1 POLTER 兌換 AUD
A$0.0500814225
|1 POLTER 兌換 GBP
￡0.02393829
|1 POLTER 兌換 EUR
€0.02771802
|1 POLTER 兌換 USD
$0.03149775
|1 POLTER 兌換 MYR
RM0.139220055
|1 POLTER 兌換 TRY
₺1.19439468
|1 POLTER 兌換 JPY
¥4.5202421025
|1 POLTER 兌換 RUB
₽2.619982845
|1 POLTER 兌換 INR
₹2.70754659
|1 POLTER 兌換 IDR
Rp524.962290015
|1 POLTER 兌換 KRW
₩44.7409789875
|1 POLTER 兌換 PHP
₱1.801041345
|1 POLTER 兌換 EGP
￡E.1.61520462
|1 POLTER 兌換 BRL
R$0.184576815
|1 POLTER 兌換 CAD
C$0.043466895
|1 POLTER 兌換 BDT
৳3.8191021875
|1 POLTER 兌換 NGN
₦50.075752905
|1 POLTER 兌換 UAH
₴1.3011720525
|1 POLTER 兌換 VES
Bs2.23634025
|1 POLTER 兌換 PKR
Rs8.8127554725
|1 POLTER 兌換 KZT
₸16.24401963
|1 POLTER 兌換 THB
฿1.0542296925
|1 POLTER 兌換 TWD
NT$1.0195821675
|1 POLTER 兌換 AED
د.إ0.1155967425
|1 POLTER 兌換 CHF
Fr0.0255131775
|1 POLTER 兌換 HKD
HK$0.2441075625
|1 POLTER 兌換 MAD
.د.م0.29229912
|1 POLTER 兌換 MXN
$0.639404325