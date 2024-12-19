Polkagold 圖標

Polkagold 價格 (PGOLD)

USD

Polkagold (PGOLD) 實時價格圖表

$0.086757
$0.086757$0.086757
-7.50%(1D)

今天 Polkagold (PGOLD) 的價格

今天 Polkagold (PGOLD) 的實時價格爲 0.086757 USD。目前其市值爲 $ 867.57K USD。PGOLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Polkagold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.81K USD
- Polkagold 當天價格變化爲 -7.56%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

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Polkagold (PGOLD) 價格表現 USD

今天內，Polkagold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00710075102566815
在過去30天內，Polkagold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0059586095
在過去60天內，Polkagold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0219875986
在過去90天內，Polkagold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00937323100745076

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00710075102566815-7.56%
30天$ -0.0059586095-6.86%
60天$ +0.0219875986+25.34%
90天$ +0.00937323100745076+12.11%

Polkagold (PGOLD) 價格分析

Polkagold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.081922
$ 0.081922$ 0.081922

$ 0.093872
$ 0.093872$ 0.093872

$ 0.279468
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-1.36%

-7.56%

-18.94%

Polkagold (PGOLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 867.57K
$ 867.57K$ 867.57K

$ 21.81K
$ 21.81K$ 21.81K

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是Polkagold (PGOLD)

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

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Polkagold (PGOLD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Polkagold (PGOLD) 的其他問題

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PGOLD 兌換爲當地貨幣

1 PGOLD 兌換 AUD
A$0.13794363
1 PGOLD 兌換 GBP
0.06853803
1 PGOLD 兌換 EUR
0.08328672
1 PGOLD 兌換 USD
$0.086757
1 PGOLD 兌換 MYR
RM0.3904065
1 PGOLD 兌換 TRY
3.04256799
1 PGOLD 兌換 JPY
¥13.60436517
1 PGOLD 兌換 RUB
8.97414408
1 PGOLD 兌換 INR
7.38388827
1 PGOLD 兌換 IDR
Rp1,422.24567408
1 PGOLD 兌換 PHP
5.12213328
1 PGOLD 兌換 EGP
￡E.4.4159313
1 PGOLD 兌換 BRL
R$0.54483396
1 PGOLD 兌換 CAD
C$0.12406251
1 PGOLD 兌換 BDT
10.36832907
1 PGOLD 兌換 NGN
134.71540203
1 PGOLD 兌換 UAH
3.64205886
1 PGOLD 兌換 VES
Bs4.33785
1 PGOLD 兌換 PKR
Rs24.14534067
1 PGOLD 兌換 KZT
45.51706005
1 PGOLD 兌換 THB
฿2.99745435
1 PGOLD 兌換 TWD
NT$2.83174848
1 PGOLD 兌換 CHF
Fr0.07721373
1 PGOLD 兌換 HKD
HK$0.67410189
1 PGOLD 兌換 MAD
.د.م0.87017271