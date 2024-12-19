Polkagold 價格 (PGOLD)
今天 Polkagold (PGOLD) 的實時價格爲 0.086757 USD。目前其市值爲 $ 867.57K USD。PGOLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Polkagold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.81K USD
- Polkagold 當天價格變化爲 -7.56%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，Polkagold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00710075102566815。
在過去30天內，Polkagold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0059586095。
在過去60天內，Polkagold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0219875986。
在過去90天內，Polkagold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00937323100745076。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00710075102566815
|-7.56%
|30天
|$ -0.0059586095
|-6.86%
|60天
|$ +0.0219875986
|+25.34%
|90天
|$ +0.00937323100745076
|+12.11%
Polkagold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.36%
-7.56%
-18.94%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/
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|1 PGOLD 兌換 AUD
A$0.13794363
|1 PGOLD 兌換 GBP
￡0.06853803
|1 PGOLD 兌換 EUR
€0.08328672
|1 PGOLD 兌換 USD
$0.086757
|1 PGOLD 兌換 MYR
RM0.3904065
|1 PGOLD 兌換 TRY
₺3.04256799
|1 PGOLD 兌換 JPY
¥13.60436517
|1 PGOLD 兌換 RUB
₽8.97414408
|1 PGOLD 兌換 INR
₹7.38388827
|1 PGOLD 兌換 IDR
Rp1,422.24567408
|1 PGOLD 兌換 PHP
₱5.12213328
|1 PGOLD 兌換 EGP
￡E.4.4159313
|1 PGOLD 兌換 BRL
R$0.54483396
|1 PGOLD 兌換 CAD
C$0.12406251
|1 PGOLD 兌換 BDT
৳10.36832907
|1 PGOLD 兌換 NGN
₦134.71540203
|1 PGOLD 兌換 UAH
₴3.64205886
|1 PGOLD 兌換 VES
Bs4.33785
|1 PGOLD 兌換 PKR
Rs24.14534067
|1 PGOLD 兌換 KZT
₸45.51706005
|1 PGOLD 兌換 THB
฿2.99745435
|1 PGOLD 兌換 TWD
NT$2.83174848
|1 PGOLD 兌換 CHF
Fr0.07721373
|1 PGOLD 兌換 HKD
HK$0.67410189
|1 PGOLD 兌換 MAD
.د.م0.87017271