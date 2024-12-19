Polkadex 圖標

Polkadex 價格 (PDEX)

USD

Polkadex (PDEX) 實時價格圖表

$0.120857
$0.120857$0.120857
-5.50%(1D)

今天 Polkadex (PDEX) 的價格

今天 Polkadex (PDEX) 的實時價格爲 0.120857 USD。目前其市值爲 $ 901.59K USD。PDEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Polkadex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 150.71K USD
- Polkadex 當天價格變化爲 -5.52%
- 其循環供應量爲 7.46M USD

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Polkadex (PDEX) 價格表現 USD

今天內，Polkadex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0070742852977781
在過去30天內，Polkadex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0421680345
在過去60天內，Polkadex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0384798777
在過去90天內，Polkadex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0415286113997153

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0070742852977781-5.52%
30天$ +0.0421680345+34.89%
60天$ +0.0384798777+31.84%
90天$ -0.0415286113997153-25.57%

Polkadex (PDEX) 價格分析

Polkadex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.115461
$ 0.115461$ 0.115461

$ 0.129124
$ 0.129124$ 0.129124

$ 39.38
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-1.50%

-5.52%

-20.06%

Polkadex (PDEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 901.59K
$ 901.59K$ 901.59K

$ 150.71K
$ 150.71K$ 150.71K

7.46M
7.46M 7.46M

什麼是Polkadex (PDEX)

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Polkadex (PDEX) 資源

官網

大家還在問：關於 Polkadex (PDEX) 的其他問題

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PDEX 兌換爲當地貨幣

1 PDEX 兌換 AUD
A$0.19216263
1 PDEX 兌換 GBP
0.09547703
1 PDEX 兌換 EUR
0.11602272
1 PDEX 兌換 USD
$0.120857
1 PDEX 兌換 MYR
RM0.5438565
1 PDEX 兌換 TRY
4.23845499
1 PDEX 兌換 JPY
¥18.95158617
1 PDEX 兌換 RUB
12.50144808
1 PDEX 兌換 INR
10.28613927
1 PDEX 兌換 IDR
Rp1,981.26197808
1 PDEX 兌換 PHP
7.13660585
1 PDEX 兌換 EGP
￡E.6.1516213
1 PDEX 兌換 BRL
R$0.75898196
1 PDEX 兌換 CAD
C$0.17282551
1 PDEX 兌換 BDT
14.44362007
1 PDEX 兌換 NGN
187.66554103
1 PDEX 兌換 UAH
5.07357686
1 PDEX 兌換 VES
Bs6.04285
1 PDEX 兌換 PKR
Rs33.63571167
1 PDEX 兌換 KZT
63.40762505
1 PDEX 兌換 THB
฿4.17681792
1 PDEX 兌換 TWD
NT$3.94477248
1 PDEX 兌換 CHF
Fr0.10756273
1 PDEX 兌換 HKD
HK$0.93905889
1 PDEX 兌換 MAD
.د.م1.21219571