PolkaBridge（PBR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 至 $ 0.00119376
24H最低價 $ 0
24H最高價 $ 0.00119376
歷史最高 $ 3.95
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） --
漲跌幅（1D） -50.08%
漲跌幅（7D） -5.38%

PolkaBridge（PBR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PBR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00119376 之間波動，市場活躍度顯著。PBR 的歷史最高價為 $ 3.95，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PBR 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -50.08%，過去 7 天內累計變動為 -5.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PolkaBridge（PBR）市場資訊

市值 $ 43.01K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 44.63K
流通量 72.18M
總供應量 74,908,197.98132327

PolkaBridge 的目前市值為 $ 43.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PBR 的流通量為 72.18M，總供應量是 74908197.98132327，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44.63K。