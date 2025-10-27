POL Staked WBERA（SWBERA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 2.16 24H最高價 $ 2.37 歷史最高 $ 6.33 最低價 $ 1.93 漲跌幅（1H） -0.28% 漲跌幅（1D） -6.21% 漲跌幅（7D） -14.05%

POL Staked WBERA（SWBERA）目前實時價格為 $2.2。過去 24 小時內，SWBERA 的交易價格在 $ 2.16 至 $ 2.37 之間波動，市場活躍度顯著。SWBERA 的歷史最高價為 $ 6.33，歷史最低價為 $ 1.93。

從短期表現來看，SWBERA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 -6.21%，過去 7 天內累計變動為 -14.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

POL Staked WBERA（SWBERA）市場資訊

市值 $ 25.40M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 25.40M 流通量 11.57M 總供應量 11,571,430.06493654

POL Staked WBERA 的目前市值為 $ 25.40M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SWBERA 的流通量為 11.57M，總供應量是 11571430.06493654，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.40M。