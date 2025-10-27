PokPok Agent Brain by Virtuals（CTDA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00248232 24H最高價 $ 0.00307253 歷史最高 $ 0.01343034 最低價 $ 0.00120611 漲跌幅（1H） -1.92% 漲跌幅（1D） +4.04% 漲跌幅（7D） +31.79%

PokPok Agent Brain by Virtuals（CTDA）目前實時價格為 $0.00271661。過去 24 小時內，CTDA 的交易價格在 $ 0.00248232 至 $ 0.00307253 之間波動，市場活躍度顯著。CTDA 的歷史最高價為 $ 0.01343034，歷史最低價為 $ 0.00120611。

從短期表現來看，CTDA 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.92%，過去 24 小時內變動為 +4.04%，過去 7 天內累計變動為 +31.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PokPok Agent Brain by Virtuals（CTDA）市場資訊

市值 $ 438.82K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.72M 流通量 161.53M 總供應量 1,000,000,000.0

PokPok Agent Brain by Virtuals 的目前市值為 $ 438.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CTDA 的流通量為 161.53M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.72M。