Poker44 今日價格

Poker44 (SN126) 今日實時價格為 $ 0.932061，過去 24 小時內變化了 3.05%。目前 SN126 兌 USD 的匯率為 $ 0.932061 每 SN126。

Poker44 目前市值在 $ 1,171,434 排名第 #-，流通供應量為 1.26M SN126。過去 24 小時內，SN126 的交易價格在 $ 0.922147（低點）和 $ 0.976447（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.19，而歷史最低價為 $ 0.910287。

短期表現方面，SN126 在過去一小時內波動了 -0.68%，過去7 天內波動了 -8.18%。過去一天，總交易量達到 $ 5.11K。

Poker44（SN126）市場資訊

市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 成交量（24H） $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K 完全稀釋市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 流通量 1.26M 1.26M 1.26M 總供應量 1,256,821.913295929 1,256,821.913295929 1,256,821.913295929

Poker44 的目前市值為 $ 1.17M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.11K。SN126 的流通量為 1.26M，總供應量是 1256821.913295929，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.17M。