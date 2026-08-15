POKEAHOE 今日價格

POKEAHOE (POKEAHOE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.93%。目前 POKEAHOE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 POKEAHOE。

POKEAHOE 目前市值在 $ 197,044 排名第 #-，流通供應量為 659.94M POKEAHOE。過去 24 小時內，POKEAHOE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POKEAHOE 在過去一小時內波動了 -0.30%，過去7 天內波動了 +20.51%。過去一天，總交易量達到 $ 1.76K。

POKEAHOE（POKEAHOE）市場資訊

市值 $ 197.04K$ 197.04K $ 197.04K 成交量（24H） $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K 完全稀釋市值 $ 248.92K$ 248.92K $ 248.92K 流通量 659.94M 659.94M 659.94M 總供應量 983,136,314.005433 983,136,314.005433 983,136,314.005433

POKEAHOE 的目前市值為 $ 197.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.76K。POKEAHOE 的流通量為 659.94M，總供應量是 983136314.005433，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 248.92K。