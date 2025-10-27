Poggers（$POGGERS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.04% 漲跌幅（1D） +52.65% 漲跌幅（7D） +76.69% 漲跌幅（7D） +76.69%

Poggers（$POGGERS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，$POGGERS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。$POGGERS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，$POGGERS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 +52.65%，過去 7 天內累計變動為 +76.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Poggers（$POGGERS）市場資訊

市值 $ 141.45K$ 141.45K $ 141.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 141.45K$ 141.45K $ 141.45K 流通量 984.68M 984.68M 984.68M 總供應量 984,682,053.5647007 984,682,053.5647007 984,682,053.5647007

Poggers 的目前市值為 $ 141.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$POGGERS 的流通量為 984.68M，總供應量是 984682053.5647007，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 141.45K。