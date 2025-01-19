Pog Coin 價格 (POGS)

USD

Pog Coin (POGS) 實時價格圖表

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-20.30%(1D)

今天 Pog Coin (POGS) 的價格

今天 Pog Coin (POGS) 的實時價格爲 0.00190703 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。POGS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pog Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.27K USD
- Pog Coin 當天價格變化爲 -20.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Pog Coin (POGS) 價格表現 USD

今天內，Pog Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000488404621852858
在過去30天內，Pog Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011646480
在過去60天內，Pog Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007893883
在過去90天內，Pog Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000710993069982946

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000488404621852858-20.38%
30天$ -0.0011646480-61.07%
60天$ -0.0007893883-41.39%
90天$ -0.000710993069982946-27.15%

Pog Coin (POGS) 價格分析

Pog Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00189157
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$ 0.00242318
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$ 0.04968455
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-0.16%

-20.38%

-31.99%

Pog Coin (POGS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 13.27K
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什麼是Pog Coin (POGS)

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

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Pog Coin (POGS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Pog Coin (POGS) 的其他問題

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POGS 兌換爲當地貨幣

1 POGS 兌換 AUD
A$0.0030703183
1 POGS 兌換 GBP
0.0015637646
1 POGS 兌換 EUR
0.0018498191
1 POGS 兌換 USD
$0.00190703
1 POGS 兌換 MYR
RM0.008581635
1 POGS 兌換 TRY
0.0675660729
1 POGS 兌換 JPY
¥0.2980115781
1 POGS 兌換 RUB
0.1953942938
1 POGS 兌換 INR
0.1651106574
1 POGS 兌換 IDR
Rp31.2627818832
1 POGS 兌換 PHP
0.1116566065
1 POGS 兌換 EGP
￡E.0.0957710466
1 POGS 兌換 BRL
R$0.011632883
1 POGS 兌換 CAD
C$0.0027461232
1 POGS 兌換 BDT
0.231704145
1 POGS 兌換 NGN
2.9704471389
1 POGS 兌換 UAH
0.0803050333
1 POGS 兌換 VES
Bs0.10297962
1 POGS 兌換 PKR
Rs0.5316418234
1 POGS 兌換 KZT
1.0122133834
1 POGS 兌換 THB
฿0.0655827617
1 POGS 兌換 TWD
NT$0.0627222167
1 POGS 兌換 CHF
Fr0.0017353973
1 POGS 兌換 HKD
HK$0.0148366934
1 POGS 兌換 MAD
.د.م0.0191465812