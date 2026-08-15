Pod the Squire 今日價格

Pod the Squire (SQUIRE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 16.85%。目前 SQUIRE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SQUIRE。

Pod the Squire 目前市值在 $ 897,062 排名第 #-，流通供應量為 999.82M SQUIRE。過去 24 小時內，SQUIRE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00111621（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00777335，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SQUIRE 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 +50.55%。過去一天，總交易量達到 $ 76.70K。

Pod the Squire（SQUIRE）市場資訊

市值 $ 897.06K$ 897.06K $ 897.06K 成交量（24H） $ 76.70K$ 76.70K $ 76.70K 完全稀釋市值 $ 897.06K$ 897.06K $ 897.06K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 總供應量 999,818,790.509094 999,818,790.509094 999,818,790.509094

Pod the Squire 的目前市值為 $ 897.06K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 76.70K。SQUIRE 的流通量為 999.82M，總供應量是 999818790.509094，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 897.06K。