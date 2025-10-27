Pockemy（PKM）價格資訊 (USD)

Pockemy（PKM）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PKM 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PKM 的歷史最高價為 $ 0.03301221，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PKM 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.94%，過去 24 小時內變動為 -5.04%，過去 7 天內累計變動為 -50.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Pockemy（PKM）市場資訊

市值 $ 823.57K$ 823.57K $ 823.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 823.57K$ 823.57K $ 823.57K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,938,719.140918 999,938,719.140918 999,938,719.140918

Pockemy 的目前市值為 $ 823.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PKM 的流通量為 999.94M，總供應量是 999938719.140918，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 823.57K。