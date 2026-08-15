什麼是 Ethereum 上的 Pochita？

Ethereum 上的 POCHITA 是一個 100% 社區接管（CTO）專案，由一個受迷因啟發的社群所推動。它是病毒式加密迷因的演進，該迷因在 Balltze 的主人採用一隻名為 Pochita 的新狗後迅速爆紅，而 Balltze 正是那種風靡全網的 Cheems 迷因。

Ethereum 上的 Pochita 有何獨特之處？

這個專案完全由社群掌控，沒有開發者或中心化團隊的參與。它體現了去中心化的精神，所有決策與方向均由其支持者和持有者共同決定。

Ethereum 上的 Pochita 可用於哪些方面？

$POCHITA 代幣象徵著加密領域中合作、創意與樂趣的共同願景，完全由其熱情且活躍的社群所驅動。

Pochita on Ethereum 的即時價格是多少？

Pochita on Ethereum 的交易價格為 NT$，過去 24 小時內的價格波動為 -2.39%。此即時數據綜合了多個現貨市場的資訊。

POCHITA 今日的波動率如何？

POCHITA 過去 24 小時內的價格波動率為 --%。波動率越高，表示價格變化越迅速；波動率越低，則代表價格越穩定。

Pochita on Ethereum 的 24 小時交易區間是多少？

該代幣的價格在 NT$（最低價）與 NT$（最高價）之間波動。交易者常以此來評估每日的勢頭與市場強度。

POCHITA 的交易量有多少？

過去 24 小時內，POCHITA 的交易額累積達 NT$--，顯示市場對該資產的參與程度。

目前價格與歷史高點和歷史低點相比如何？

歷史最高價為 NT$，歷史最低價為 NT$。將當前價格與這些水平比較，有助於交易者理解長期的價格週期。

Pochita on Ethereum 的市場流動性有多強？

流動性評分為 --/100，反映訂單簿深度以及在積極交易時的執行便利程度。

POCHITA 與其他 Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed 代幣相比如何？

在 Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed 類別中，POCHITA 展現出具競爭力的表現，其流動性達 NT$--，並持續受到交易者的關注。