PLYR L1（PLYR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00402683 24H最高價 $ 0.00424058 歷史最高 $ 0.02441299 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.75% 漲跌幅（1D） +0.43% 漲跌幅（7D） +25.72%

PLYR L1（PLYR）目前實時價格為 $0.00405701。過去 24 小時內，PLYR 的交易價格在 $ 0.00402683 至 $ 0.00424058 之間波動，市場活躍度顯著。PLYR 的歷史最高價為 $ 0.02441299，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PLYR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.75%，過去 24 小時內變動為 +0.43%，過去 7 天內累計變動為 +25.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PLYR L1（PLYR）市場資訊

市值 $ 495.70K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.04M 流通量 122.18M 總供應量 749,980,959.3518627

PLYR L1 的目前市值為 $ 495.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PLYR 的流通量為 122.18M，總供應量是 749980959.3518627，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.04M。