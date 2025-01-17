PlutusDAO 圖標

PlutusDAO 價格 (PLS)

USD

PlutusDAO (PLS) 實時價格圖表

$0.02751069
$0.02751069$0.02751069
-0.70%(1D)

今天 PlutusDAO (PLS) 的價格

今天 PlutusDAO (PLS) 的實時價格爲 0.02751069 USD。目前其市值爲 $ 1.29M USD。PLS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PlutusDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 656.17 USD
- PlutusDAO 當天價格變化爲 -0.79%
- 其循環供應量爲 47.13M USD

在獲取 MEXC 上從 PLS兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 PLS 價格信息的首選平臺。

PlutusDAO (PLS) 價格表現 USD

今天內，PlutusDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00022131722150974
在過去30天內，PlutusDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0067735692
在過去60天內，PlutusDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0063102122
在過去90天內，PlutusDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000210046662764757

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00022131722150974-0.79%
30天$ -0.0067735692-24.62%
60天$ -0.0063102122-22.93%
90天$ +0.000210046662764757+0.77%

PlutusDAO (PLS) 價格分析

PlutusDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02688228
$ 0.02688228$ 0.02688228

$ 0.02878733
$ 0.02878733$ 0.02878733

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

-0.35%

-0.79%

-3.21%

PlutusDAO (PLS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 656.17
$ 656.17$ 656.17

47.13M
47.13M 47.13M

什麼是PlutusDAO (PLS)

Aggregated Dopex ecosystem governance power. Enhanced yield. Deepened ecosystem liquidity.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

PlutusDAO (PLS) 資源

官網

大家還在問：關於 PlutusDAO (PLS) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PLS 兌換爲當地貨幣

1 PLS 兌換 AUD
A$0.044017104
1 PLS 兌換 GBP
0.0222836589
1 PLS 兌換 EUR
0.0266853693
1 PLS 兌換 USD
$0.02751069
1 PLS 兌換 MYR
RM0.123798105
1 PLS 兌換 TRY
0.9747037467
1 PLS 兌換 JPY
¥4.2762616536
1 PLS 兌換 RUB
2.8374525666
1 PLS 兌換 INR
2.382425754
1 PLS 兌換 IDR
Rp450.9948458736
1 PLS 兌換 PHP
1.6115762202
1 PLS 兌換 EGP
￡E.1.386538776
1 PLS 兌換 BRL
R$0.1661645676
1 PLS 兌換 CAD
C$0.0393402867
1 PLS 兌換 BDT
3.3447496902
1 PLS 兌換 NGN
42.8514760647
1 PLS 兌換 UAH
1.1604009042
1 PLS 兌換 VES
Bs1.48557726
1 PLS 兌換 PKR
Rs7.6757576169
1 PLS 兌換 KZT
14.594421045
1 PLS 兌換 THB
฿0.9510445533
1 PLS 兌換 TWD
NT$0.9053768079
1 PLS 兌換 CHF
Fr0.0250347279
1 PLS 兌換 HKD
HK$0.2140331682
1 PLS 兌換 MAD
.د.م0.2764824345