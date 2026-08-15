Plutus SYK 今日價格

Plutus SYK (PLSSYK) 今日實時價格為 $ 0.01228895，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PLSSYK 兌 USD 的匯率為 $ 0.01228895 每 PLSSYK。

Plutus SYK 目前市值在 $ 52,346 排名第 #-，流通供應量為 4.26M PLSSYK。過去 24 小時內，PLSSYK 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PLSSYK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 0.20。

Plutus SYK（PLSSYK）市場資訊

市值 $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K 成交量（24H） $ 0.20$ 0.20 $ 0.20 完全稀釋市值 $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K 流通量 4.26M 4.26M 4.26M 總供應量 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316

Plutus SYK 的目前市值為 $ 52.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.20。PLSSYK 的流通量為 4.26M，總供應量是 4259589.395756316，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 52.35K。