Plume Staked ETH（PETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,009.18 $ 4,009.18 $ 4,009.18 24H最低價 $ 4,204.15 $ 4,204.15 $ 4,204.15 24H最高價 24H最低價 $ 4,009.18$ 4,009.18 $ 4,009.18 24H最高價 $ 4,204.15$ 4,204.15 $ 4,204.15 歷史最高 $ 4,947.99$ 4,947.99 $ 4,947.99 最低價 $ 3,366.9$ 3,366.9 $ 3,366.9 漲跌幅（1H） +0.54% 漲跌幅（1D） +2.15% 漲跌幅（7D） +3.26% 漲跌幅（7D） +3.26%

Plume Staked ETH（PETH）目前實時價格為 $4,111.86。過去 24 小時內，PETH 的交易價格在 $ 4,009.18 至 $ 4,204.15 之間波動，市場活躍度顯著。PETH 的歷史最高價為 $ 4,947.99，歷史最低價為 $ 3,366.9。

從短期表現來看，PETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 +2.15%，過去 7 天內累計變動為 +3.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Plume Staked ETH（PETH）市場資訊

市值 $ 205.87K$ 205.87K $ 205.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 205.87K$ 205.87K $ 205.87K 流通量 50.07 50.07 50.07 總供應量 50.06642716310073 50.06642716310073 50.06642716310073

Plume Staked ETH 的目前市值為 $ 205.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PETH 的流通量為 50.07，總供應量是 50.06642716310073，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 205.87K。