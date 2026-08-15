Pleasing Gold 今日價格

Pleasing Gold (PGOLD) 今日實時價格為 $ 4 362,0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 PGOLD 兌 USD 的匯率為 $ 4 362,0 每 PGOLD。

Pleasing Gold 目前市值在 $ 85 081 040 排名第 #-，流通供應量為 19,51K PGOLD。過去 24 小時內，PGOLD 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5 507,64，而歷史最低價為 $ 23,41。

短期表現方面，PGOLD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1,56%。過去一天，總交易量達到 $ 3,69。

Pleasing Gold（PGOLD）市場資訊

市值 $ 85,08M$ 85,08M $ 85,08M 成交量（24H） $ 3,69$ 3,69 $ 3,69 完全稀釋市值 $ 85,08M$ 85,08M $ 85,08M 流通量 19,51K 19,51K 19,51K 總供應量 19 505,05044 19 505,05044 19 505,05044

Pleasing Gold 的目前市值為 $ 85,08M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3,69。PGOLD 的流通量為 19,51K，總供應量是 19505.05044，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 85,08M。