PlayTrenches 今日價格

PlayTrenches (TRENCH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 52.54%。目前 TRENCH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRENCH。

PlayTrenches 目前市值在 $ 100,380 排名第 #-，流通供應量為 992.44M TRENCH。過去 24 小時內，TRENCH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRENCH 在過去一小時內波動了 -2.32%，過去7 天內波動了 -63.72%。過去一天，總交易量達到 $ 18.49K。

PlayTrenches（TRENCH）市場資訊

市值 $ 100.38K$ 100.38K $ 100.38K 成交量（24H） $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K 完全稀釋市值 $ 100.38K$ 100.38K $ 100.38K 流通量 992.44M 992.44M 992.44M 總供應量 992,440,379.574781 992,440,379.574781 992,440,379.574781

PlayTrenches 的目前市值為 $ 100.38K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 18.49K。TRENCH 的流通量為 992.44M，總供應量是 992440379.574781，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.38K。