PlayMind 價格 (PLAI)
今天 PlayMind (PLAI) 的實時價格爲 0.00102434 USD。目前其市值爲 $ 1.03M USD。PLAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PlayMind 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- PlayMind 當天價格變化爲 -27.34%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD
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今天內，PlayMind 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000385603866456522。
在過去30天內，PlayMind 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，PlayMind 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，PlayMind 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000385603866456522
|-27.34%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
PlayMind 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.18%
-27.34%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry
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|1 PLAI 兌換 VND
₫26.9555071
|1 PLAI 兌換 AUD
A$0.0015672402
|1 PLAI 兌換 GBP
￡0.0007477682
|1 PLAI 兌換 EUR
€0.0008809324
|1 PLAI 兌換 USD
$0.00102434
|1 PLAI 兌換 MYR
RM0.0043432016
|1 PLAI 兌換 TRY
₺0.0403385092
|1 PLAI 兌換 JPY
¥0.148426866
|1 PLAI 兌換 RUB
₽0.0806053146
|1 PLAI 兌換 INR
₹0.0884210288
|1 PLAI 兌換 IDR
Rp16.7924563296
|1 PLAI 兌換 KRW
₩1.4032023924
|1 PLAI 兌換 PHP
₱0.0581927554
|1 PLAI 兌換 EGP
￡E.0.0513296774
|1 PLAI 兌換 BRL
R$0.0056031398
|1 PLAI 兌換 CAD
C$0.001382859
|1 PLAI 兌換 BDT
৳0.1252153216
|1 PLAI 兌換 NGN
₦1.5832096606
|1 PLAI 兌換 UAH
₴0.0425408402
|1 PLAI 兌換 VES
Bs0.10448268
|1 PLAI 兌換 PKR
Rs0.290093088
|1 PLAI 兌換 KZT
₸0.525025467
|1 PLAI 兌換 THB
฿0.0333525104
|1 PLAI 兌換 TWD
NT$0.0302487602
|1 PLAI 兌換 AED
د.إ0.0037593278
|1 PLAI 兌換 CHF
Fr0.0008297154
|1 PLAI 兌換 HKD
HK$0.0080308256
|1 PLAI 兌換 MAD
.د.م0.009321494
|1 PLAI 兌換 MXN
$0.0193907562