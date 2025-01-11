PlayFi 圖標

PlayFi 價格 (PLAYFI)

USD

PlayFi (PLAYFI) 實時價格圖表

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今天 PlayFi (PLAYFI) 的價格

今天 PlayFi (PLAYFI) 的實時價格爲 0.0333054 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PLAYFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PlayFi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 405.18 USD
- PlayFi 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PlayFi (PLAYFI) 價格表現 USD

今天內，PlayFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，PlayFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0244420803
在過去60天內，PlayFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0125700108
在過去90天內，PlayFi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003214551451465126

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0244420803+73.39%
60天$ +0.0125700108+37.74%
90天$ +0.003214551451465126+10.68%

PlayFi (PLAYFI) 價格分析

PlayFi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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PlayFi (PLAYFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 405.18
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什麼是PlayFi (PLAYFI)

$PLAYFI is a cross-chain token used as the native currency to play PlayFi-branded games, encouraging communities to communicate and grow with each other, fostering a healthy crypto environment where gamers can have fun earning crypto using their gaming skills, as well as collecting PlayFi Tokens to enable revenue sharing on all games.

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PlayFi (PLAYFI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PlayFi (PLAYFI) 的其他問題

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PLAYFI 兌換爲當地貨幣

1 PLAYFI 兌換 AUD
A$0.053954748
1 PLAYFI 兌換 GBP
0.026977374
1 PLAYFI 兌換 EUR
0.032306238
1 PLAYFI 兌換 USD
$0.0333054
1 PLAYFI 兌換 MYR
RM0.149541246
1 PLAYFI 兌換 TRY
1.179677268
1 PLAYFI 兌換 JPY
¥5.251262418
1 PLAYFI 兌換 RUB
3.384827802
1 PLAYFI 兌換 INR
2.870592426
1 PLAYFI 兌換 IDR
Rp545.990076576
1 PLAYFI 兌換 PHP
1.9650186
1 PLAYFI 兌換 EGP
￡E.1.682921862
1 PLAYFI 兌換 BRL
R$0.203829048
1 PLAYFI 兌換 CAD
C$0.047959776
1 PLAYFI 兌換 BDT
4.062592692
1 PLAYFI 兌換 NGN
51.636026052
1 PLAYFI 兌換 UAH
1.408152312
1 PLAYFI 兌換 VES
Bs1.7651862
1 PLAYFI 兌換 PKR
Rs9.274554738
1 PLAYFI 兌換 KZT
17.57525958
1 PLAYFI 兌換 THB
฿1.155031272
1 PLAYFI 兌換 TWD
NT$1.102741794
1 PLAYFI 兌換 CHF
Fr0.030307914
1 PLAYFI 兌換 HKD
HK$0.259116012
1 PLAYFI 兌換 MAD
.د.م0.334386216