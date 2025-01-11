PLAY 價格 (PLAY)
今天 PLAY (PLAY) 的實時價格爲 0.076927 USD。目前其市值爲 $ 58.23M USD。PLAY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PLAY 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.80M USD
- PLAY 當天價格變化爲 +11.80%
- 其循環供應量爲 753.37M USD
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今天內，PLAY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0081179。
在過去30天內，PLAY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0466474712。
在過去60天內，PLAY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，PLAY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0081179
|+11.80%
|30天
|$ -0.0466474712
|-60.63%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
PLAY 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.68%
+11.80%
+19.80%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PLAY turbocharges games with AI agents and crypto rails. PLAY is a layer 0 protocol that enables AI agents to transact autonomously in games and social apps by bringing web2 games onchain. Any game, any chain, any platform. Tooling: A turnkey solution to plug blockchain and AI into any game in days, not years. Distribution: ‘pump fun’ for publishing fun onchain games directly in social apps like Telegram Discord, and YouTube. Launching games on every platform: Apple & Android, Mobile & PC, Unity & Unreal, EVM, SVM & Move. Abstracted everything: wallets, chains, accounts, co-pilots. The only tech stack needed to launch a game economy, monetization, UA, and UGC.
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|1 PLAY 兌換 AUD
A$0.12462174
|1 PLAY 兌換 GBP
￡0.06231087
|1 PLAY 兌換 EUR
€0.07461919
|1 PLAY 兌換 USD
$0.076927
|1 PLAY 兌換 MYR
RM0.34540223
|1 PLAY 兌換 TRY
₺2.72475434
|1 PLAY 兌換 JPY
¥12.12908009
|1 PLAY 兌換 RUB
₽7.81809101
|1 PLAY 兌換 INR
₹6.63033813
|1 PLAY 兌換 IDR
Rp1,261.09815888
|1 PLAY 兌換 PHP
₱4.538693
|1 PLAY 兌換 EGP
￡E.3.88712131
|1 PLAY 兌換 BRL
R$0.47079324
|1 PLAY 兌換 CAD
C$0.11077488
|1 PLAY 兌換 BDT
৳9.38355546
|1 PLAY 兌換 NGN
₦119.26608226
|1 PLAY 兌換 UAH
₴3.25247356
|1 PLAY 兌換 VES
Bs4.077131
|1 PLAY 兌換 PKR
Rs21.42186169
|1 PLAY 兌換 KZT
₸40.5943779
|1 PLAY 兌換 THB
฿2.66782836
|1 PLAY 兌換 TWD
NT$2.54705297
|1 PLAY 兌換 CHF
Fr0.07000357
|1 PLAY 兌換 HKD
HK$0.59849206
|1 PLAY 兌換 MAD
.د.م0.77234708