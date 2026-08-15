Platform of meme coins 今日價格

Platform of meme coins (PAYU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 PAYU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PAYU。

Platform of meme coins 目前市值在 $ 574,790 排名第 #-，流通供應量為 543.21T PAYU。過去 24 小時內，PAYU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PAYU 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -13.61%。過去一天，總交易量達到 --。

Platform of meme coins（PAYU）市場資訊

市值 $ 574.79K$ 574.79K $ 574.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 574.79K$ 574.79K $ 574.79K 流通量 543.21T 543.21T 543.21T 總供應量 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

Platform of meme coins 的目前市值為 $ 574.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PAYU 的流通量為 543.21T，總供應量是 543210987654321.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 574.79K。