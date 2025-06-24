PLANZ 圖標

PLANZ 價格 (Z)

USD

PLANZ (Z) 實時價格圖表

$0.02393208
$0.02393208$0.02393208
+2.70%(1D)

今天 PLANZ (Z) 的價格

今天 PLANZ (Z) 的實時價格爲 0.02389117 USD。目前其市值爲 $ 2.39M USD。Z 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PLANZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- PLANZ 當天價格變化爲 +2.84%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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PLANZ (Z) 價格表現 USD

今天內，PLANZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00065927
在過去30天內，PLANZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001510805
在過去60天內，PLANZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0081244838
在過去90天內，PLANZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01731057176799002

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00065927+2.84%
30天$ +0.0001510805+0.63%
60天$ -0.0081244838-34.00%
90天$ -0.01731057176799002-42.01%

PLANZ (Z) 價格分析

PLANZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02311419
$ 0.02311419$ 0.02311419

$ 0.0246243
$ 0.0246243$ 0.0246243

$ 0.0421567
$ 0.0421567$ 0.0421567

+0.13%

+2.84%

-2.40%

PLANZ (Z) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

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100.00M
100.00M 100.00M

什麼是PLANZ (Z)

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

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PLANZ (Z) 資源

官網

PLANZ（Z）代幣經濟

了解 PLANZ（Z）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 Z 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 PLANZ (Z) 的其他問題

免責聲明

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Z 兌換爲當地貨幣

1 Z 兌換 VND
628.69613855
1 Z 兌換 AUD
A$0.0365534901
1 Z 兌換 GBP
0.0174405541
1 Z 兌換 EUR
0.0205464062
1 Z 兌換 USD
$0.02389117
1 Z 兌換 MYR
RM0.1012985608
1 Z 兌換 TRY
0.9468070671
1 Z 兌換 JPY
¥3.4623083564
1 Z 兌換 RUB
1.8759346684
1 Z 兌換 INR
2.0558351785
1 Z 兌換 IDR
Rp391.6584619248
1 Z 兌換 KRW
32.4606937673
1 Z 兌換 PHP
1.3606021315
1 Z 兌換 EGP
￡E.1.1957530585
1 Z 兌換 BRL
R$0.1311625233
1 Z 兌換 CAD
C$0.0327309029
1 Z 兌換 BDT
2.9197398857
1 Z 兌換 NGN
37.0403921446
1 Z 兌換 UAH
0.9967396124
1 Z 兌換 VES
Bs2.46079051
1 Z 兌換 PKR
Rs6.8025328341
1 Z 兌換 KZT
12.3531683602
1 Z 兌換 THB
฿0.7802856122
1 Z 兌換 TWD
NT$0.704789515
1 Z 兌換 AED
د.إ0.0876805939
1 Z 兌換 CHF
Fr0.019112936
1 Z 兌換 HKD
HK$0.1873067728
1 Z 兌換 MAD
.د.م0.2171707353
1 Z 兌換 MXN
$0.4548878768