PLANZ 價格 (Z)
今天 PLANZ (Z) 的實時價格爲 0.02389117 USD。目前其市值爲 $ 2.39M USD。Z 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PLANZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- PLANZ 當天價格變化爲 +2.84%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，PLANZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00065927。
在過去30天內，PLANZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001510805。
在過去60天內，PLANZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0081244838。
在過去90天內，PLANZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01731057176799002。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00065927
|+2.84%
|30天
|$ +0.0001510805
|+0.63%
|60天
|$ -0.0081244838
|-34.00%
|90天
|$ -0.01731057176799002
|-42.01%
PLANZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
+2.84%
-2.40%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.
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|1 Z 兌換 VND
₫628.69613855
|1 Z 兌換 AUD
A$0.0365534901
|1 Z 兌換 GBP
￡0.0174405541
|1 Z 兌換 EUR
€0.0205464062
|1 Z 兌換 USD
$0.02389117
|1 Z 兌換 MYR
RM0.1012985608
|1 Z 兌換 TRY
₺0.9468070671
|1 Z 兌換 JPY
¥3.4623083564
|1 Z 兌換 RUB
₽1.8759346684
|1 Z 兌換 INR
₹2.0558351785
|1 Z 兌換 IDR
Rp391.6584619248
|1 Z 兌換 KRW
₩32.4606937673
|1 Z 兌換 PHP
₱1.3606021315
|1 Z 兌換 EGP
￡E.1.1957530585
|1 Z 兌換 BRL
R$0.1311625233
|1 Z 兌換 CAD
C$0.0327309029
|1 Z 兌換 BDT
৳2.9197398857
|1 Z 兌換 NGN
₦37.0403921446
|1 Z 兌換 UAH
₴0.9967396124
|1 Z 兌換 VES
Bs2.46079051
|1 Z 兌換 PKR
Rs6.8025328341
|1 Z 兌換 KZT
₸12.3531683602
|1 Z 兌換 THB
฿0.7802856122
|1 Z 兌換 TWD
NT$0.704789515
|1 Z 兌換 AED
د.إ0.0876805939
|1 Z 兌換 CHF
Fr0.019112936
|1 Z 兌換 HKD
HK$0.1873067728
|1 Z 兌換 MAD
.د.م0.2171707353
|1 Z 兌換 MXN
$0.4548878768