Plant vs Undead 圖標

Plant vs Undead 價格 (PVU)

USD

Plant vs Undead (PVU) 實時價格圖表

$0.0012391
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-2.00%(1D)

今天 Plant vs Undead (PVU) 的價格

今天 Plant vs Undead (PVU) 的實時價格爲 0.0012391 USD。目前其市值爲 $ 352.70K USD。PVU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Plant vs Undead 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.55K USD
- Plant vs Undead 當天價格變化爲 -2.02%
- 其循環供應量爲 285.00M USD

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Plant vs Undead (PVU) 價格表現 USD

今天內，Plant vs Undead 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Plant vs Undead 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000162205
在過去60天內，Plant vs Undead 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001497957
在過去90天內，Plant vs Undead 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001024298703875755

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.02%
30天$ -0.0000162205-1.30%
60天$ -0.0001497957-12.08%
90天$ -0.0001024298703875755-7.63%

Plant vs Undead (PVU) 價格分析

Plant vs Undead 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00123365
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$ 0.00127878
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$ 24.73
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-0.52%

-2.02%

-10.34%

Plant vs Undead (PVU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 352.70K
$ 352.70K$ 352.70K

$ 11.55K
$ 11.55K$ 11.55K

285.00M
285.00M 285.00M

什麼是Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

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Plant vs Undead (PVU) 資源

官網

大家還在問：關於 Plant vs Undead (PVU) 的其他問題

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PVU 兌換爲當地貨幣

1 PVU 兌換 AUD
A$0.001970169
1 PVU 兌換 GBP
0.000978889
1 PVU 兌換 EUR
0.001189536
1 PVU 兌換 USD
$0.0012391
1 PVU 兌換 MYR
RM0.00557595
1 PVU 兌換 TRY
0.04349241
1 PVU 兌換 JPY
¥0.195344115
1 PVU 兌換 RUB
0.12824685
1 PVU 兌換 INR
0.105459801
1 PVU 兌換 IDR
Rp20.313111504
1 PVU 兌換 PHP
0.073255592
1 PVU 兌換 EGP
￡E.0.063094972
1 PVU 兌換 BRL
R$0.007595683
1 PVU 兌換 CAD
C$0.001771913
1 PVU 兌換 BDT
0.148084841
1 PVU 兌換 NGN
1.924062089
1 PVU 兌換 UAH
0.052017418
1 PVU 兌換 VES
Bs0.061955
1 PVU 兌換 PKR
Rs0.344853921
1 PVU 兌換 KZT
0.650093815
1 PVU 兌換 THB
฿0.042835687
1 PVU 兌換 TWD
NT$0.040469006
1 PVU 兌換 CHF
Fr0.001102799
1 PVU 兌換 HKD
HK$0.009627807
1 PVU 兌換 MAD
.د.م0.012428173