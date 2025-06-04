Planet Mojo 價格 (MOJO)
今天 Planet Mojo (MOJO) 的實時價格爲 0.0019014 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MOJO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Planet Mojo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Planet Mojo 當天價格變化爲 -3.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Planet Mojo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Planet Mojo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004427409。
在過去60天內，Planet Mojo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014958431。
在過去90天內，Planet Mojo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.010752521988267565。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-3.70%
|30天
|$ -0.0004427409
|-23.28%
|60天
|$ -0.0014958431
|-78.67%
|90天
|$ -0.010752521988267565
|-84.97%
Planet Mojo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.39%
-3.70%
-16.39%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$MOJO is the utility token for Planet Mojo and its ecosystem of games, products and experiences. $MOJO powers token-gated products, services, and experiences called $MOJO Sinks. $MOJO is distributed through Gameplay and Sink Distributions. Planet Mojo is an ecosystem of interoperable games set on a mysterious alien planet. Founded by game industry veterans, backed by Animoca brands, Merit Circle & other top funds.
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|1 MOJO 兌換 VND
₫50.035341
|1 MOJO 兌換 AUD
A$0.002928156
|1 MOJO 兌換 GBP
￡0.001388022
|1 MOJO 兌換 EUR
€0.001654218
|1 MOJO 兌換 USD
$0.0019014
|1 MOJO 兌換 MYR
RM0.008061936
|1 MOJO 兌換 TRY
₺0.074382768
|1 MOJO 兌換 JPY
¥0.273573432
|1 MOJO 兌換 RUB
₽0.150153558
|1 MOJO 兌換 INR
₹0.16294998
|1 MOJO 兌換 IDR
Rp31.170486816
|1 MOJO 兌換 KRW
₩2.619007374
|1 MOJO 兌換 PHP
₱0.10590798
|1 MOJO 兌換 EGP
￡E.0.094442538
|1 MOJO 兌換 BRL
R$0.010704882
|1 MOJO 兌換 CAD
C$0.002604918
|1 MOJO 兌換 BDT
৳0.232427136
|1 MOJO 兌換 NGN
₦3.008528178
|1 MOJO 兌換 UAH
₴0.07900317
|1 MOJO 兌換 VES
Bs0.1825344
|1 MOJO 兌換 PKR
Rs0.534844806
|1 MOJO 兌換 KZT
₸0.974068206
|1 MOJO 兌換 THB
฿0.062042682
|1 MOJO 兌換 TWD
NT$0.057042
|1 MOJO 兌換 AED
د.إ0.006978138
|1 MOJO 兌換 CHF
Fr0.001559148
|1 MOJO 兌換 HKD
HK$0.014906976
|1 MOJO 兌換 MAD
.د.م0.017473866
|1 MOJO 兌換 MXN
$0.036582936