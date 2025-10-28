Planet Horse V2（PHORSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00181314$ 0.00181314 $ 0.00181314 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.47% 漲跌幅（1D） +1.50% 漲跌幅（7D） +74.61% 漲跌幅（7D） +74.61%

Planet Horse V2（PHORSE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PHORSE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PHORSE 的歷史最高價為 $ 0.00181314，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PHORSE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.47%，過去 24 小時內變動為 +1.50%，過去 7 天內累計變動為 +74.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Planet Horse V2（PHORSE）市場資訊

市值 $ 68.41K$ 68.41K $ 68.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 68.41K$ 68.41K $ 68.41K 流通量 300.00M 300.00M 300.00M 總供應量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Planet Horse V2 的目前市值為 $ 68.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PHORSE 的流通量為 300.00M，總供應量是 300000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 68.41K。