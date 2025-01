什麼是Planet Hares (HAC)

Planet Hares is a metaverse ecosystem platform that empowers Web3 projects based on blockchain technology and entertainment culture. It aims to create a diverse and open metaverse by integrating various communities and organizations, providing entertainment application scenarios and services. HAC is the utility token within the Planet Hares metaverse platform. Users can use HAC to purchase assets within the Hareverse and pay for service fees, among other things.

MEXC是領先的加密貨幣交易所,受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC,體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用!

Planet Hares (HAC) 資源 白皮書 官網