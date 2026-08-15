Planet Fatness 今日價格

Planet Fatness (PHAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 PHAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PHAT。

Planet Fatness 目前市值在 $ 18,163.62 排名第 #-，流通供應量為 789.34M PHAT。過去 24 小時內，PHAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PHAT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.66%。過去一天，總交易量達到 --。

Planet Fatness（PHAT）市場資訊

市值 $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K 流通量 789.34M 789.34M 789.34M 總供應量 999,275,891.35448 999,275,891.35448 999,275,891.35448

Planet Fatness 的目前市值為 $ 18.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PHAT 的流通量為 789.34M，總供應量是 999275891.35448，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.16K。