Planck 今日價格

Planck (PLANCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.85%。目前 PLANCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PLANCK。

Planck 目前市值在 $ 9,470.79 排名第 #-，流通供應量為 76.56M PLANCK。過去 24 小時內，PLANCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.75，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PLANCK 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -25.88%。過去一天，總交易量達到 $ 93.31。

Planck（PLANCK）市場資訊

市值 $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K 成交量（24H） $ 93.31$ 93.31 $ 93.31 完全稀釋市值 $ 61.86K$ 61.86K $ 61.86K 流通量 76.56M 76.56M 76.56M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Planck 的目前市值為 $ 9.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 93.31。PLANCK 的流通量為 76.56M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.86K。