PixelRealm 圖標

PixelRealm 價格 (NFTB)

USD

PixelRealm (NFTB) 實時價格圖表

$0.00188704
$0.00188704$0.00188704
-2.00%(1D)

今天 PixelRealm (NFTB) 的價格

今天 PixelRealm (NFTB) 的實時價格爲 0.00188681 USD。目前其市值爲 $ 1.31M USD。NFTB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PixelRealm 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 54.24K USD
- PixelRealm 當天價格變化爲 -1.00%
- 其循環供應量爲 696.87M USD

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PixelRealm (NFTB) 價格表現 USD

今天內，PixelRealm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，PixelRealm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006338864
在過去60天內，PixelRealm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001423760
在過去90天內，PixelRealm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000451721951949399

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.00%
30天$ -0.0006338864-33.59%
60天$ -0.0001423760-7.54%
90天$ -0.000451721951949399-19.31%

PixelRealm (NFTB) 價格分析

PixelRealm 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00187952
$ 0.00187952$ 0.00187952

$ 0.00198903
$ 0.00198903$ 0.00198903

$ 0.62758
$ 0.62758$ 0.62758

-0.16%

-1.00%

-20.65%

PixelRealm (NFTB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 54.24K
$ 54.24K$ 54.24K

696.87M
696.87M 696.87M

什麼是PixelRealm (NFTB)

NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.

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PixelRealm (NFTB) 資源

官網

大家還在問：關於 PixelRealm (NFTB) 的其他問題

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NFTB 兌換爲當地貨幣

1 NFTB 兌換 AUD
A$0.0030000279
1 NFTB 兌換 GBP
0.0015283161
1 NFTB 兌換 EUR
0.0018113376
1 NFTB 兌換 USD
$0.00188681
1 NFTB 兌換 MYR
RM0.0083774364
1 NFTB 兌換 TRY
0.0672647765
1 NFTB 兌換 JPY
¥0.2942480195
1 NFTB 兌換 RUB
0.186605509
1 NFTB 兌換 INR
0.1632468012
1 NFTB 兌換 IDR
Rp30.9313065264
1 NFTB 兌換 PHP
0.1103406488
1 NFTB 兌換 EGP
￡E.0.094906543
1 NFTB 兌換 BRL
R$0.0113585962
1 NFTB 兌換 CAD
C$0.0026981383
1 NFTB 兌換 BDT
0.2284738229
1 NFTB 兌換 NGN
2.9252724878
1 NFTB 兌換 UAH
0.0794913053
1 NFTB 兌換 VES
Bs0.10377455
1 NFTB 兌換 PKR
Rs0.5232312811
1 NFTB 兌換 KZT
0.983216691
1 NFTB 兌換 THB
฿0.0638685185
1 NFTB 兌換 TWD
NT$0.0618307637
1 NFTB 兌換 CHF
Fr0.001698129
1 NFTB 兌換 HKD
HK$0.0146793818
1 NFTB 兌換 MAD
.د.م0.0188303638