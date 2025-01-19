Pitquidity Capital 圖標

Pitquidity Capital 價格 (PITQC)

USD

Pitquidity Capital (PITQC) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 Pitquidity Capital (PITQC) 的價格

今天 Pitquidity Capital (PITQC) 的實時價格爲 1.4 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PITQC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pitquidity Capital 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 107.65 USD
- Pitquidity Capital 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Pitquidity Capital (PITQC) 價格表現 USD

今天內，Pitquidity Capital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Pitquidity Capital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.1634518000
在過去60天內，Pitquidity Capital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0885120400
在過去90天內，Pitquidity Capital 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -1.1634518000-83.10%
60天$ -1.0885120400-77.75%
90天$ 0--

Pitquidity Capital (PITQC) 價格分析

Pitquidity Capital 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 16.34
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-23.52%

Pitquidity Capital (PITQC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 107.65
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什麼是Pitquidity Capital (PITQC)

Pitquidity Capital tokenizes profits from crypto trading and shares the profits via a dispersion transaction with all PITQC holders, and documented/recorded on our scoreboard site here https://www.pitquidity.io/scoreboard.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Pitquidity Capital (PITQC) 資源

官網

大家還在問：關於 Pitquidity Capital (PITQC) 的其他問題

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PITQC 兌換爲當地貨幣

1 PITQC 兌換 AUD
A$2.254
1 PITQC 兌換 GBP
1.148
1 PITQC 兌換 EUR
1.358
1 PITQC 兌換 USD
$1.4
1 PITQC 兌換 MYR
RM6.3
1 PITQC 兌換 TRY
49.602
1 PITQC 兌換 JPY
¥218.778
1 PITQC 兌換 RUB
143.444
1 PITQC 兌換 INR
121.212
1 PITQC 兌換 IDR
Rp22,950.816
1 PITQC 兌換 PHP
81.97
1 PITQC 兌換 EGP
￡E.70.308
1 PITQC 兌換 BRL
R$8.54
1 PITQC 兌換 CAD
C$2.016
1 PITQC 兌換 BDT
170.1
1 PITQC 兌換 NGN
2,180.682
1 PITQC 兌換 UAH
58.954
1 PITQC 兌換 VES
Bs75.6
1 PITQC 兌換 PKR
Rs390.292
1 PITQC 兌換 KZT
743.092
1 PITQC 兌換 THB
฿48.146
1 PITQC 兌換 TWD
NT$46.046
1 PITQC 兌換 CHF
Fr1.274
1 PITQC 兌換 HKD
HK$10.892
1 PITQC 兌換 MAD
.د.م14.056