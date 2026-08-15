Pitch 今日價格

Pitch (PITCH) 今日實時價格為 $ 0.223857，過去 24 小時內變化了 1.11%。目前 PITCH 兌 USD 的匯率為 $ 0.223857 每 PITCH。

Pitch 目前市值在 $ 209,690 排名第 #-，流通供應量為 935.95K PITCH。過去 24 小時內，PITCH 的交易價格在 $ 0.223498（低點）和 $ 0.227189（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7.59，而歷史最低價為 $ 0.217811。

短期表現方面，PITCH 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -3.89%。過去一天，總交易量達到 $ 363.37K。

Pitch（PITCH）市場資訊

市值 $ 209.69K$ 209.69K $ 209.69K 成交量（24H） $ 363.37K$ 363.37K $ 363.37K 完全稀釋市值 $ 209.69K$ 209.69K $ 209.69K 流通量 935.95K 935.95K 935.95K 總供應量 935,950.2105804858 935,950.2105804858 935,950.2105804858

Pitch 的目前市值為 $ 209.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 363.37K。PITCH 的流通量為 935.95K，總供應量是 935950.2105804858，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 209.69K。