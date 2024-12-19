PirateCash 價格 (PIRATE)

USD

PirateCash (PIRATE) 實時價格圖表

$0.02367749
$0.02367749$0.02367749
-1.80%(1D)

今天 PirateCash (PIRATE) 的價格

今天 PirateCash (PIRATE) 的實時價格爲 0.02367749 USD。目前其市值爲 $ 1.46M USD。PIRATE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PirateCash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 251.18K USD
- PirateCash 當天價格變化爲 -1.88%
- 其循環供應量爲 61.64M USD

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PirateCash (PIRATE) 價格表現 USD

今天內，PirateCash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00045589517467491
在過去30天內，PirateCash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031181478
在過去60天內，PirateCash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0043322371
在過去90天內，PirateCash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00362984617293883

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00045589517467491-1.88%
30天$ +0.0031181478+13.17%
60天$ +0.0043322371+18.30%
90天$ +0.00362984617293883+18.11%

PirateCash (PIRATE) 價格分析

PirateCash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0233048
$ 0.0233048$ 0.0233048

$ 0.02422764
$ 0.02422764$ 0.02422764

$ 0.242252
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-0.58%

-1.88%

-4.46%

PirateCash (PIRATE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 251.18K
$ 251.18K$ 251.18K

61.64M
61.64M 61.64M

什麼是PirateCash (PIRATE)

Pirate network for P2P services

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PirateCash (PIRATE) 資源

官網

大家還在問：關於 PirateCash (PIRATE) 的其他問題

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PIRATE 兌換爲當地貨幣

1 PIRATE 兌換 AUD
A$0.0376472091
1 PIRATE 兌換 GBP
0.0187052171
1 PIRATE 兌換 EUR
0.0227303904
1 PIRATE 兌換 USD
$0.02367749
1 PIRATE 兌換 MYR
RM0.106548705
1 PIRATE 兌換 TRY
0.8303695743
1 PIRATE 兌換 JPY
¥3.7133407567
1 PIRATE 兌換 RUB
2.4494363405
1 PIRATE 兌換 INR
2.0154279488
1 PIRATE 兌換 IDR
Rp388.1555116656
1 PIRATE 兌換 PHP
1.3981557845
1 PIRATE 兌換 EGP
￡E.1.205184241
1 PIRATE 兌換 BRL
R$0.1486946372
1 PIRATE 兌換 CAD
C$0.0338588107
1 PIRATE 兌換 BDT
2.8296968299
1 PIRATE 兌換 NGN
36.7661696971
1 PIRATE 兌換 UAH
0.9939810302
1 PIRATE 兌換 VES
Bs1.1838745
1 PIRATE 兌換 PKR
Rs6.5896822419
1 PIRATE 兌換 KZT
12.4223951285
1 PIRATE 兌換 THB
฿0.8182940544
1 PIRATE 兌換 TWD
NT$0.7728332736
1 PIRATE 兌換 CHF
Fr0.0210729661
1 PIRATE 兌換 HKD
HK$0.1839740973
1 PIRATE 兌換 MAD
.د.م0.2374852247