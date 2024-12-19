Pirate Nation Token 價格 (PIRATE)
今天 Pirate Nation Token (PIRATE) 的實時價格爲 0.167211 USD。目前其市值爲 $ 36.12M USD。PIRATE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pirate Nation Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.19M USD
- Pirate Nation Token 當天價格變化爲 +8.15%
- 其循環供應量爲 216.98M USD
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今天內，Pirate Nation Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01260114。
在過去30天內，Pirate Nation Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053726566。
在過去60天內，Pirate Nation Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0068363548。
在過去90天內，Pirate Nation Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02509304822250038。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01260114
|+8.15%
|30天
|$ -0.0053726566
|-3.21%
|60天
|$ +0.0068363548
|+4.09%
|90天
|$ -0.02509304822250038
|-13.04%
Pirate Nation Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.46%
+8.15%
-1.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 PIRATE 兌換 AUD
A$0.26586549
|1 PIRATE 兌換 GBP
￡0.13209669
|1 PIRATE 兌換 EUR
€0.16052256
|1 PIRATE 兌換 USD
$0.167211
|1 PIRATE 兌換 MYR
RM0.7524495
|1 PIRATE 兌換 TRY
₺5.86408977
|1 PIRATE 兌換 JPY
¥26.22370113
|1 PIRATE 兌換 RUB
₽17.29797795
|1 PIRATE 兌換 INR
₹14.23300032
|1 PIRATE 兌換 IDR
Rp2,741.16349584
|1 PIRATE 兌換 PHP
₱9.87380955
|1 PIRATE 兌換 EGP
￡E.8.5110399
|1 PIRATE 兌換 BRL
R$1.05008508
|1 PIRATE 兌換 CAD
C$0.23911173
|1 PIRATE 兌換 BDT
৳19.98338661
|1 PIRATE 兌換 NGN
₦259.64356869
|1 PIRATE 兌換 UAH
₴7.01951778
|1 PIRATE 兌換 VES
Bs8.36055
|1 PIRATE 兌換 PKR
Rs46.53649341
|1 PIRATE 兌換 KZT
₸87.72725115
|1 PIRATE 兌換 THB
฿5.77881216
|1 PIRATE 兌換 TWD
NT$5.45776704
|1 PIRATE 兌換 CHF
Fr0.14881779
|1 PIRATE 兌換 HKD
HK$1.29922947
|1 PIRATE 兌換 MAD
.د.م1.67712633