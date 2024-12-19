Pirate Nation Token 圖標

Pirate Nation Token 價格 (PIRATE)

USD

Pirate Nation Token (PIRATE) 實時價格圖表

$0.16662
$0.16662$0.16662
+7.70%(1D)

今天 Pirate Nation Token (PIRATE) 的價格

今天 Pirate Nation Token (PIRATE) 的實時價格爲 0.167211 USD。目前其市值爲 $ 36.12M USD。PIRATE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pirate Nation Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.19M USD
- Pirate Nation Token 當天價格變化爲 +8.15%
- 其循環供應量爲 216.98M USD

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Pirate Nation Token (PIRATE) 價格表現 USD

今天內，Pirate Nation Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01260114
在過去30天內，Pirate Nation Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053726566
在過去60天內，Pirate Nation Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0068363548
在過去90天內，Pirate Nation Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02509304822250038

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01260114+8.15%
30天$ -0.0053726566-3.21%
60天$ +0.0068363548+4.09%
90天$ -0.02509304822250038-13.04%

Pirate Nation Token (PIRATE) 價格分析

Pirate Nation Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.1489
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$ 0.169845
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$ 0.475661
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-0.46%

+8.15%

-1.90%

Pirate Nation Token (PIRATE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 36.12M
$ 36.12M$ 36.12M

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

216.98M
216.98M 216.98M

什麼是Pirate Nation Token (PIRATE)

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Pirate Nation Token (PIRATE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Pirate Nation Token (PIRATE) 的其他問題

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PIRATE 兌換爲當地貨幣

1 PIRATE 兌換 AUD
A$0.26586549
1 PIRATE 兌換 GBP
0.13209669
1 PIRATE 兌換 EUR
0.16052256
1 PIRATE 兌換 USD
$0.167211
1 PIRATE 兌換 MYR
RM0.7524495
1 PIRATE 兌換 TRY
5.86408977
1 PIRATE 兌換 JPY
¥26.22370113
1 PIRATE 兌換 RUB
17.29797795
1 PIRATE 兌換 INR
14.23300032
1 PIRATE 兌換 IDR
Rp2,741.16349584
1 PIRATE 兌換 PHP
9.87380955
1 PIRATE 兌換 EGP
￡E.8.5110399
1 PIRATE 兌換 BRL
R$1.05008508
1 PIRATE 兌換 CAD
C$0.23911173
1 PIRATE 兌換 BDT
19.98338661
1 PIRATE 兌換 NGN
259.64356869
1 PIRATE 兌換 UAH
7.01951778
1 PIRATE 兌換 VES
Bs8.36055
1 PIRATE 兌換 PKR
Rs46.53649341
1 PIRATE 兌換 KZT
87.72725115
1 PIRATE 兌換 THB
฿5.77881216
1 PIRATE 兌換 TWD
NT$5.45776704
1 PIRATE 兌換 CHF
Fr0.14881779
1 PIRATE 兌換 HKD
HK$1.29922947
1 PIRATE 兌換 MAD
.د.م1.67712633