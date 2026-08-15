Pippkin The Horse 今日價格

Pippkin The Horse (PIPPKIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.37%。目前 PIPPKIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PIPPKIN。

Pippkin The Horse 目前市值在 $ 14,211.33 排名第 #-，流通供應量為 988.74M PIPPKIN。過去 24 小時內，PIPPKIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00479204，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PIPPKIN 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -12.71%。過去一天，總交易量達到 --。

Pippkin The Horse（PIPPKIN）市場資訊

市值 $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K 流通量 988.74M 988.74M 988.74M 總供應量 988,736,838.081069 988,736,838.081069 988,736,838.081069

Pippkin The Horse 的目前市值為 $ 14.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PIPPKIN 的流通量為 988.74M，總供應量是 988736838.081069，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.21K。