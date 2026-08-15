Piper 今日價格

Piper (PIPER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 20.28%。目前 PIPER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PIPER。

Piper 目前市值在 $ 20,041 排名第 #-，流通供應量為 988.59M PIPER。過去 24 小時內，PIPER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PIPER 在過去一小時內波動了 +13.43%，過去7 天內波動了 -74.55%。過去一天，總交易量達到 --。

Piper（PIPER）市場資訊

市值 $ 20.04K$ 20.04K $ 20.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.04K$ 20.04K $ 20.04K 流通量 988.59M 988.59M 988.59M 總供應量 988,594,084.701736 988,594,084.701736 988,594,084.701736

Piper 的目前市值為 $ 20.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PIPER 的流通量為 988.59M，總供應量是 988594084.701736，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.04K。