PINO 價格 (PINO)
今天 PINO (PINO) 的實時價格爲 0.04555061 USD。目前其市值爲 $ 43.52M USD。PINO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PINO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.86M USD
- PINO 當天價格變化爲 +4.05%
- 其循環供應量爲 989.76M USD
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今天內，PINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00177501。
在過去30天內，PINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0744716761。
在過去60天內，PINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9621724769。
在過去90天內，PINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0440339840131381066。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00177501
|+4.05%
|30天
|$ +0.0744716761
|+163.49%
|60天
|$ +0.9621724769
|+2,112.32%
|90天
|$ +0.0440339840131381066
|+2,903.42%
PINO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+6.39%
+4.05%
-5.07%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 PINO 兌換 AUD
A$0.0724254699
|1 PINO 兌換 GBP
￡0.0359849819
|1 PINO 兌換 EUR
€0.0437285856
|1 PINO 兌換 USD
$0.04555061
|1 PINO 兌換 MYR
RM0.204977745
|1 PINO 兌換 TRY
₺1.5974598927
|1 PINO 兌換 JPY
¥7.1437021663
|1 PINO 兌換 RUB
₽4.7122106045
|1 PINO 兌換 INR
₹3.8772679232
|1 PINO 兌換 IDR
Rp746.7311919984
|1 PINO 兌換 PHP
₱2.6897635205
|1 PINO 兌換 EGP
￡E.2.318526049
|1 PINO 兌換 BRL
R$0.2860578308
|1 PINO 兌換 CAD
C$0.0651373723
|1 PINO 兌換 BDT
৳5.4437534011
|1 PINO 兌換 NGN
₦70.7305317019
|1 PINO 兌換 UAH
₴1.9122146078
|1 PINO 兌換 VES
Bs2.2775305
|1 PINO 兌換 PKR
Rs12.6771902691
|1 PINO 兌換 KZT
₸23.8981275365
|1 PINO 兌換 THB
฿1.5742290816
|1 PINO 兌換 TWD
NT$1.4867719104
|1 PINO 兌換 CHF
Fr0.0405400429
|1 PINO 兌換 HKD
HK$0.3539282397
|1 PINO 兌換 MAD
.د.م0.4568726183