PINO 圖標

PINO 價格 (PINO)

USD

PINO (PINO) 實時價格圖表

$0.04555061
$0.04555061$0.04555061
+4.00%(1D)

今天 PINO (PINO) 的價格

今天 PINO (PINO) 的實時價格爲 0.04555061 USD。目前其市值爲 $ 43.52M USD。PINO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PINO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.86M USD
- PINO 當天價格變化爲 +4.05%
- 其循環供應量爲 989.76M USD

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PINO (PINO) 價格表現 USD

今天內，PINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00177501
在過去30天內，PINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0744716761
在過去60天內，PINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9621724769
在過去90天內，PINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0440339840131381066

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00177501+4.05%
30天$ +0.0744716761+163.49%
60天$ +0.9621724769+2,112.32%
90天$ +0.0440339840131381066+2,903.42%

PINO (PINO) 價格分析

PINO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0303831
$ 0.0303831$ 0.0303831

$ 0.04761071
$ 0.04761071$ 0.04761071

$ 0.077696
$ 0.077696$ 0.077696

+6.39%

+4.05%

-5.07%

PINO (PINO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 43.52M
$ 43.52M$ 43.52M

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

989.76M
989.76M 989.76M

什麼是PINO (PINO)

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PINO (PINO) 資源

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大家還在問：關於 PINO (PINO) 的其他問題

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PINO 兌換爲當地貨幣

1 PINO 兌換 AUD
A$0.0724254699
1 PINO 兌換 GBP
0.0359849819
1 PINO 兌換 EUR
0.0437285856
1 PINO 兌換 USD
$0.04555061
1 PINO 兌換 MYR
RM0.204977745
1 PINO 兌換 TRY
1.5974598927
1 PINO 兌換 JPY
¥7.1437021663
1 PINO 兌換 RUB
4.7122106045
1 PINO 兌換 INR
3.8772679232
1 PINO 兌換 IDR
Rp746.7311919984
1 PINO 兌換 PHP
2.6897635205
1 PINO 兌換 EGP
￡E.2.318526049
1 PINO 兌換 BRL
R$0.2860578308
1 PINO 兌換 CAD
C$0.0651373723
1 PINO 兌換 BDT
5.4437534011
1 PINO 兌換 NGN
70.7305317019
1 PINO 兌換 UAH
1.9122146078
1 PINO 兌換 VES
Bs2.2775305
1 PINO 兌換 PKR
Rs12.6771902691
1 PINO 兌換 KZT
23.8981275365
1 PINO 兌換 THB
฿1.5742290816
1 PINO 兌換 TWD
NT$1.4867719104
1 PINO 兌換 CHF
Fr0.0405400429
1 PINO 兌換 HKD
HK$0.3539282397
1 PINO 兌換 MAD
.د.م0.4568726183