Pingu Exchange 圖標

Pingu Exchange 價格 (PINGU)

USD

Pingu Exchange (PINGU) 實時價格圖表

$0.02913842
$0.02913842$0.02913842
+3.60%(1D)

今天 Pingu Exchange (PINGU) 的價格

今天 Pingu Exchange (PINGU) 的實時價格爲 0.02913842 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PINGU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pingu Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 374.81 USD
- Pingu Exchange 當天價格變化爲 +3.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Pingu Exchange (PINGU) 價格表現 USD

今天內，Pingu Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010179
在過去30天內，Pingu Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0054698525
在過去60天內，Pingu Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0104350043
在過去90天內，Pingu Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01343124397516583

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0010179+3.62%
30天$ -0.0054698525-18.77%
60天$ -0.0104350043-35.81%
90天$ +0.01343124397516583+85.51%

Pingu Exchange (PINGU) 價格分析

Pingu Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02744175
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$ 0.02917822
$ 0.02917822$ 0.02917822

$ 0.196928
$ 0.196928$ 0.196928

-0.11%

+3.62%

-10.46%

Pingu Exchange (PINGU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 374.81
$ 374.81$ 374.81

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什麼是Pingu Exchange (PINGU)

PINGU is the official token of Pingu Exchange, a decentralized perpetual protocol on Arbitrum. PINGU token main purpose is to be staked and to distribute a share of protocol's revenue.

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Pingu Exchange (PINGU) 資源

官網

大家還在問：關於 Pingu Exchange (PINGU) 的其他問題

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PINGU 兌換爲當地貨幣

1 PINGU 兌換 AUD
A$0.0463300878
1 PINGU 兌換 GBP
0.023310736
1 PINGU 兌換 EUR
0.027681499
1 PINGU 兌換 USD
$0.02913842
1 PINGU 兌換 MYR
RM0.1279176638
1 PINGU 兌換 TRY
1.041698515
1 PINGU 兌換 JPY
¥4.5356864572
1 PINGU 兌換 RUB
2.8372079554
1 PINGU 兌換 INR
2.5213474826
1 PINGU 兌換 IDR
Rp469.9744503326
1 PINGU 兌換 PHP
1.7048889542
1 PINGU 兌換 EGP
￡E.1.464205605
1 PINGU 兌換 BRL
R$0.1716252938
1 PINGU 兌換 CAD
C$0.0416679406
1 PINGU 兌換 BDT
3.553430319
1 PINGU 兌換 NGN
45.0360505678
1 PINGU 兌換 UAH
1.2235222558
1 PINGU 兌換 VES
Bs1.63175152
1 PINGU 兌換 PKR
Rs8.1255398012
1 PINGU 兌換 KZT
15.0584440718
1 PINGU 兌換 THB
฿0.9854613644
1 PINGU 兌換 TWD
NT$0.960110939
1 PINGU 兌換 CHF
Fr0.026224578
1 PINGU 兌換 HKD
HK$0.2266969076
1 PINGU 兌換 MAD
.د.م0.2905100474