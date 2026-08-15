Ping Ping and Fu Shuang 今日價格

Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) 今日實時價格為 $ 0.00140987，過去 24 小時內變化了 10.39%。目前 熊猫 兌 USD 的匯率為 $ 0.00140987 每 熊猫。

Ping Ping and Fu Shuang 目前市值在 $ 1,409,407 排名第 #-，流通供應量為 999.67M 熊猫。過去 24 小時內，熊猫 的交易價格在 $ 0.00116224（低點）和 $ 0.0014488（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00256112，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，熊猫 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -19.24%。過去一天，總交易量達到 $ 48.41K。

Ping Ping and Fu Shuang（熊猫）市場資訊

市值 $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M 成交量（24H） $ 48.41K$ 48.41K $ 48.41K 完全稀釋市值 $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M 流通量 999.67M 999.67M 999.67M 總供應量 999,673,699.453014 999,673,699.453014 999,673,699.453014

Ping Ping and Fu Shuang 的目前市值為 $ 1.41M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 48.41K。熊猫 的流通量為 999.67M，總供應量是 999673699.453014，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.41M。