PinEye 價格 (PINEYE)
今天 PinEye (PINEYE) 的實時價格爲 0.00011307 USD。目前其市值爲 $ 33.98K USD。PINEYE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PinEye 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- PinEye 當天價格變化爲 +2.01%
- 其循環供應量爲 300.51M USD
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今天內，PinEye 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，PinEye 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000023688。
在過去60天內，PinEye 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000161593。
在過去90天內，PinEye 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00024584485297694727。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.01%
|30天
|$ -0.0000023688
|-2.09%
|60天
|$ -0.0000161593
|-14.29%
|90天
|$ -0.00024584485297694727
|-68.49%
PinEye 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.05%
+2.01%
-1.83%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.
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|1 PINEYE 兌換 VND
₫2.97543705
|1 PINEYE 兌換 AUD
A$0.0001741278
|1 PINEYE 兌換 GBP
￡0.0000825411
|1 PINEYE 兌換 EUR
€0.0000983709
|1 PINEYE 兌換 USD
$0.00011307
|1 PINEYE 兌換 MYR
RM0.0004794168
|1 PINEYE 兌換 TRY
₺0.0044232984
|1 PINEYE 兌換 JPY
¥0.0162685116
|1 PINEYE 兌換 RUB
₽0.0089291379
|1 PINEYE 兌換 INR
₹0.009690099
|1 PINEYE 兌換 IDR
Rp1.8536062608
|1 PINEYE 兌換 KRW
₩0.1557437487
|1 PINEYE 兌換 PHP
₱0.006297999
|1 PINEYE 兌換 EGP
￡E.0.0056161869
|1 PINEYE 兌換 BRL
R$0.0006365841
|1 PINEYE 兌換 CAD
C$0.0001549059
|1 PINEYE 兌換 BDT
৳0.0138216768
|1 PINEYE 兌換 NGN
₦0.1789072689
|1 PINEYE 兌換 UAH
₴0.0046980585
|1 PINEYE 兌換 VES
Bs0.01085472
|1 PINEYE 兌換 PKR
Rs0.0318054603
|1 PINEYE 兌換 KZT
₸0.0579246303
|1 PINEYE 兌換 THB
฿0.0036894741
|1 PINEYE 兌換 TWD
NT$0.0033921
|1 PINEYE 兌換 AED
د.إ0.0004149669
|1 PINEYE 兌換 CHF
Fr0.0000927174
|1 PINEYE 兌換 HKD
HK$0.0008864688
|1 PINEYE 兌換 MAD
.د.م0.0010391133
|1 PINEYE 兌換 MXN
$0.0021754668