PIGEONS（PIGEONS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00488899 $ 0.00553629 24H最低價 $ 0.00488899 24H最高價 $ 0.00553629 歷史最高 $ 0.00553629 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.71% 漲跌幅（1D） +3.60% 漲跌幅（7D） +39.43%

PIGEONS（PIGEONS）目前實時價格為 $0.00512506。過去 24 小時內，PIGEONS 的交易價格在 $ 0.00488899 至 $ 0.00553629 之間波動，市場活躍度顯著。PIGEONS 的歷史最高價為 $ 0.00553629，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PIGEONS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.71%，過去 24 小時內變動為 +3.60%，過去 7 天內累計變動為 +39.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PIGEONS（PIGEONS）市場資訊

市值 $ 1.64M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.65M 流通量 318.82M 總供應量 321,000,123.0000001

PIGEONS 的目前市值為 $ 1.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PIGEONS 的流通量為 318.82M，總供應量是 321000123.0000001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.65M。