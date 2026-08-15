Pigeon Doctor 今日價格

Pigeon Doctor (PIGEON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 PIGEON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PIGEON。

Pigeon Doctor 目前市值在 $ 37,060 排名第 #-，流通供應量為 999.88M PIGEON。過去 24 小時內，PIGEON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00345467，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PIGEON 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +10.89%。過去一天，總交易量達到 --。

Pigeon Doctor（PIGEON）市場資訊

市值 $ 37.06K$ 37.06K $ 37.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.06K$ 37.06K $ 37.06K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 總供應量 999,883,420.402051 999,883,420.402051 999,883,420.402051

Pigeon Doctor 的目前市值為 $ 37.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PIGEON 的流通量為 999.88M，總供應量是 999883420.402051，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.06K。