PickleCharts Token（PCC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.0019105
24H最高價 $ 0.00198823
歷史最高 $ 0.00764956
最低價 $ 0.0019105
漲跌幅（1H） -0.57%
漲跌幅（1D） -2.15%
漲跌幅（7D） -24.24%

PickleCharts Token（PCC）目前實時價格為 $0.00191543。過去 24 小時內，PCC 的交易價格在 $ 0.0019105 至 $ 0.00198823 之間波動，市場活躍度顯著。PCC 的歷史最高價為 $ 0.00764956，歷史最低價為 $ 0.0019105。

從短期表現來看，PCC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.57%，過去 24 小時內變動為 -2.15%，過去 7 天內累計變動為 -24.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PickleCharts Token（PCC）市場資訊

市值 $ 32.11K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 37.86K
流通量 16.75M
總供應量 19,750,663.33791203

PickleCharts Token 的目前市值為 $ 32.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PCC 的流通量為 16.75M，總供應量是 19750663.33791203，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.86K。