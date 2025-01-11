Pichi Finance 價格 (PCH)
今天 Pichi Finance (PCH) 的實時價格爲 0.00124898 USD。目前其市值爲 $ 151.16K USD。PCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pichi Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 100.10K USD
- Pichi Finance 當天價格變化爲 -1.57%
- 其循環供應量爲 121.00M USD
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今天內，Pichi Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Pichi Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002447275。
在過去60天內，Pichi Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002736166。
在過去90天內，Pichi Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003524176796257003。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.57%
|30天
|$ -0.0002447275
|-19.59%
|60天
|$ -0.0002736166
|-21.90%
|90天
|$ -0.003524176796257003
|-73.83%
Pichi Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.30%
-1.57%
-12.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Pichi Finance is a trustless points trading protocol that leverages on the ERC-6551 standard, to allow price discovery on tokens Pre and Post-TGE. The ERC-6551 allows for NFTs minted in Pichi to be treated like normal self-custodial wallets - allowing them to own assets, and even points. We are also creating a platform for users to trade vested and/or locked tokens without the need to compromise private key. They can then be traded on our marketplace trustlessly, without any collateral needed.
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|1 PCH 兌換 AUD
A$0.0020233476
|1 PCH 兌換 GBP
￡0.0010116738
|1 PCH 兌換 EUR
€0.0012115106
|1 PCH 兌換 USD
$0.00124898
|1 PCH 兌換 MYR
RM0.0056079202
|1 PCH 兌換 TRY
₺0.0442388716
|1 PCH 兌換 JPY
¥0.1969266766
|1 PCH 兌換 RUB
₽0.1269338374
|1 PCH 兌換 INR
₹0.1076495862
|1 PCH 兌換 IDR
Rp20.4750786912
|1 PCH 兌換 PHP
₱0.07368982
|1 PCH 兌換 EGP
￡E.0.0631109594
|1 PCH 兌換 BRL
R$0.0076437576
|1 PCH 兌換 CAD
C$0.0017985312
|1 PCH 兌換 BDT
৳0.1523505804
|1 PCH 兌換 NGN
₦1.9363936124
|1 PCH 兌換 UAH
₴0.0528068744
|1 PCH 兌換 VES
Bs0.06619594
|1 PCH 兌換 PKR
Rs0.3478034606
|1 PCH 兌換 KZT
₸0.659086746
|1 PCH 兌換 THB
฿0.0433146264
|1 PCH 兌換 TWD
NT$0.0413537278
|1 PCH 兌換 CHF
Fr0.0011365718
|1 PCH 兌換 HKD
HK$0.0097170644
|1 PCH 兌換 MAD
.د.م0.0125397592