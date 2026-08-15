Philip Morris xStock 今日價格

Philip Morris xStock (PMX) 今日實時價格為 $ 187.36，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 PMX 兌 USD 的匯率為 $ 187.36 每 PMX。

Philip Morris xStock 目前市值在 $ 225,387 排名第 #-，流通供應量為 1.20K PMX。過去 24 小時內，PMX 的交易價格在 $ 187.31（低點）和 $ 188.57（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 289.84，而歷史最低價為 $ 144.78。

短期表現方面，PMX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.16%。過去一天，總交易量達到 $ 470.73。

Philip Morris xStock（PMX）市場資訊

市值 $ 225.39K$ 225.39K $ 225.39K 成交量（24H） $ 470.73$ 470.73 $ 470.73 完全稀釋市值 $ 86.92M$ 86.92M $ 86.92M 流通量 1.20K 1.20K 1.20K 總供應量 463,926.2250228814 463,926.2250228814 463,926.2250228814

Philip Morris xStock 的目前市值為 $ 225.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 470.73。PMX 的流通量為 1.20K，總供應量是 463926.2250228814，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 86.92M。