Phili Inu 今日價格

Phili Inu (PHIL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.35%。目前 PHIL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PHIL。

Phili Inu 目前市值在 $ 11,850.45 排名第 #-，流通供應量為 1,000.00T PHIL。過去 24 小時內，PHIL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PHIL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -31.51%。過去一天，總交易量達到 --。

Phili Inu（PHIL）市場資訊

市值 $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K 流通量 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T 總供應量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Phili Inu 的目前市值為 $ 11.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PHIL 的流通量為 1,000.00T，總供應量是 1.0e+15，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.85K。