Phecda 圖標

Phecda 價格 (PCD)

USD

Phecda (PCD) 實時價格圖表

$0.00480921
$0.00480921$0.00480921
+0.70%(1D)

今天 Phecda (PCD) 的價格

今天 Phecda (PCD) 的實時價格爲 0.00480921 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PCD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Phecda 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 376.65 USD
- Phecda 當天價格變化爲 +0.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Phecda (PCD) 價格表現 USD

今天內，Phecda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Phecda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022483725
在過去60天內，Phecda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037988695
在過去90天內，Phecda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.05278027307469021

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.77%
30天$ -0.0022483725-46.75%
60天$ -0.0037988695-78.99%
90天$ -0.05278027307469021-91.64%

Phecda (PCD) 價格分析

Phecda 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00460828
$ 0.00460828$ 0.00460828

$ 0.0048104
$ 0.0048104$ 0.0048104

$ 0.727786
$ 0.727786$ 0.727786

-0.02%

+0.77%

-6.06%

Phecda (PCD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 376.65
$ 376.65$ 376.65

0.00
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什麼是Phecda (PCD)

The Phecda public blockchain project aims to build an open, transparent, and secure blockchain ecosystem. Phecda supports smart contracts, decentralized applications, and cross chain operations through high-performance blockchain solutions, promoting the widespread application and development of blockchain technology in finance, commerce, supply chain, and other fields.

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Phecda (PCD) 資源

官網

大家還在問：關於 Phecda (PCD) 的其他問題

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PCD 兌換爲當地貨幣

1 PCD 兌換 AUD
A$0.0077909202
1 PCD 兌換 GBP
0.0038954601
1 PCD 兌換 EUR
0.0046649337
1 PCD 兌換 USD
$0.00480921
1 PCD 兌換 MYR
RM0.0215933529
1 PCD 兌換 TRY
0.1703422182
1 PCD 兌換 JPY
¥0.7582681407
1 PCD 兌換 RUB
0.4887600123
1 PCD 兌換 INR
0.4145058099
1 PCD 兌換 IDR
Rp78.8394955824
1 PCD 兌換 PHP
0.28374339
1 PCD 兌換 EGP
￡E.0.2430093813
1 PCD 兌換 BRL
R$0.0294323652
1 PCD 兌換 CAD
C$0.0069252624
1 PCD 兌換 BDT
0.5866274358
1 PCD 兌換 NGN
7.4561029998
1 PCD 兌換 UAH
0.2033333988
1 PCD 兌換 VES
Bs0.25488813
1 PCD 兌換 PKR
Rs1.3392207087
1 PCD 兌換 KZT
2.537820117
1 PCD 兌換 THB
฿0.1667834028
1 PCD 兌換 TWD
NT$0.1592329431
1 PCD 兌換 CHF
Fr0.0043763811
1 PCD 兌換 HKD
HK$0.0374156538
1 PCD 兌換 MAD
.د.م0.0482844684