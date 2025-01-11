Phecda 價格 (PCD)
今天 Phecda (PCD) 的實時價格爲 0.00480921 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PCD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Phecda 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 376.65 USD
- Phecda 當天價格變化爲 +0.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Phecda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Phecda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022483725。
在過去60天內，Phecda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037988695。
在過去90天內，Phecda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.05278027307469021。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.77%
|30天
|$ -0.0022483725
|-46.75%
|60天
|$ -0.0037988695
|-78.99%
|90天
|$ -0.05278027307469021
|-91.64%
Phecda 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
+0.77%
-6.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Phecda public blockchain project aims to build an open, transparent, and secure blockchain ecosystem. Phecda supports smart contracts, decentralized applications, and cross chain operations through high-performance blockchain solutions, promoting the widespread application and development of blockchain technology in finance, commerce, supply chain, and other fields.
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|1 PCD 兌換 AUD
A$0.0077909202
|1 PCD 兌換 GBP
￡0.0038954601
|1 PCD 兌換 EUR
€0.0046649337
|1 PCD 兌換 USD
$0.00480921
|1 PCD 兌換 MYR
RM0.0215933529
|1 PCD 兌換 TRY
₺0.1703422182
|1 PCD 兌換 JPY
¥0.7582681407
|1 PCD 兌換 RUB
₽0.4887600123
|1 PCD 兌換 INR
₹0.4145058099
|1 PCD 兌換 IDR
Rp78.8394955824
|1 PCD 兌換 PHP
₱0.28374339
|1 PCD 兌換 EGP
￡E.0.2430093813
|1 PCD 兌換 BRL
R$0.0294323652
|1 PCD 兌換 CAD
C$0.0069252624
|1 PCD 兌換 BDT
৳0.5866274358
|1 PCD 兌換 NGN
₦7.4561029998
|1 PCD 兌換 UAH
₴0.2033333988
|1 PCD 兌換 VES
Bs0.25488813
|1 PCD 兌換 PKR
Rs1.3392207087
|1 PCD 兌換 KZT
₸2.537820117
|1 PCD 兌換 THB
฿0.1667834028
|1 PCD 兌換 TWD
NT$0.1592329431
|1 PCD 兌換 CHF
Fr0.0043763811
|1 PCD 兌換 HKD
HK$0.0374156538
|1 PCD 兌換 MAD
.د.م0.0482844684